Имущество обанкротившегося «Метростроя» продано на торгах за почти 1 миллиард рублей

На продажу были выставлены три лота - офисное здание, спортивный комплекс и производственно-складской комплекс в Петербурге Российский аукционный дом (РАД) подвел итоги торгов в рамках процедуры банкротства ОАО «Метрострой».
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