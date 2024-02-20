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Российские активы Polymetal проданы «Мангазее»

Российские активы Polymetal проданы «Мангазее»

Российские активы Polymetal проданы «Мангазее» Татьяна АрестоваАктивы «Мангазеи», крупнейшего российского золотодобытчика, пополнились российскими структурами Polymetal.

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