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Новости Липецка

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24-летний водитель получил срок за сбитого насмерть 16-летнего подростка в Липецкой области

24-летний водитель получил срок за сбитого насмерть 16-летнего подростка в Липецкой области

Авария произошла ночью на улице Дрикаловича, водитель превысил скорость и сбил перебегавшего дорогу подростка, который скончался от травм.

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