После пластики у Хайдарова Марго Овсянникова прячет лицо под маской

Марго Овсянникова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети Напомним, что в начале мая Марго сообщила, что собралась лечь под нож пластического хирурга, опубликовав ролик из кабинета медийного доктора Тимура Хайдарова.
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