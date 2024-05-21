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После пластики у Хайдарова Марго Овсянникова прячет лицо под маской

После пластики у Хайдарова Марго Овсянникова прячет лицо под маской

Марго Овсянникова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети Напомним, что в начале мая Марго сообщила, что собралась лечь под нож пластического хирурга, опубликовав ролик из кабинета медийного доктора Тимура Хайдарова.

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