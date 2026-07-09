Пять человек пострадали в ДТП с первым замгубернатора Курской области

Сам чиновник не пострадал.фото: пресс-служба правительства Курской областиАвтомобиль первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика попал в ДТП во время рабочей поездки, сообщает 9 июля пресс-служба правительства региона.
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