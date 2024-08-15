Плитка-мангал, которая заменит любой костер

Такая вот печь. Готовить на природе нужно с домашним комфортам. Новая печь-горелка позволит сделать готовку пищи на открытом огне намного удобней, сохранив при этом всю романтику пребывания в дикой природе.
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