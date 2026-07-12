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В США заподозрили Россию в причастности к смерти сенатора Грэма

В США заподозрили Россию в причастности к смерти сенатора Грэма

Американская правая политическая активистка и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер предположила, что Россия или Иран могли отравить сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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Комментарии
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Юна
Неужели Петров и Боширов?
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4 н.