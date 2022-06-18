Военное обозрение

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Арахамия: Мы проведём в некоторых местах контрнаступление и можем возобновить переговоры к концу августа

Арахамия: Мы проведём в некоторых местах контрнаступление и можем возобновить переговоры к концу августа

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины сделал заявление, косвенно подтверждающее ранее появившиеся сведения о призывах к Зеленскому со стороны глав Германии, Франции и Италии к возобновлению переговоров.

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