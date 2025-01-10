Тверская область продолжает участвоватьво Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Осташковский» присоединились ко Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Около 1000 военных моряков посетили рождественское богослужение в Главном храме ВМФ в Кронштадте
- Расчеты ударных БпЛА группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику ВСУ на Красноармейском направлении СВО
- Военнослужащие армейского корпуса группировки войск «Север» встретили праздник Рождества Христова в приграничном районе Курской области
Свежие комментарии