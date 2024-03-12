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Царьград

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Насильники, террористы и уголовники: диаспоры мигрантов спасают своих от тюрьмы. Молчать невозможно

Насильники, террористы и уголовники: диаспоры мигрантов спасают своих от тюрьмы. Молчать невозможно

Проблема мигрантов, зверствующих в России, не привлекает к себе так много внимания, как хотелось бы. И если некоторые из них почти не выделяются, боясь депортации, то другие стараются как можно сильнее продемонстрировать свои порядки.

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