Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Надо чтобы сдохли все английские свиньи во главе с ихим блядуном королём.Новый смертельный...
  • Виктор Бор
    Посадить дуру для промывки мозгов лет на пять, как диверсантку.Сорвать выборы зе...
  • Сергей Бунцов
    не серьёзноДерзкая выходка д...

Насильники, террористы и уголовники: диаспоры мигрантов спасают своих от тюрьмы. Молчать невозможно

Насильники, террористы и уголовники: диаспоры мигрантов спасают своих от тюрьмы. Молчать невозможно

Проблема мигрантов, зверствующих в России, не привлекает к себе так много внимания, как хотелось бы. И если некоторые из них почти не выделяются, боясь депортации, то другие стараются как можно сильнее продемонстрировать свои порядки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх