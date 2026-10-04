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Мироманов про 11 пропущенных у СКА за 2 матча: «Сами себе привозим голы. Нужно работать над этим, смотреть видео»

Защитник СКА Даниил Мироманов высказался о количестве пропущенных голов в последних матчах.  Петербургский клуб ранее проиграл ЦСКА со счетом 5:6, а затем одолел «Адмирал» – 6:5 Б.

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