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Курские новости

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Курская область подготовилась к зиме на 98%

Курская область подготовилась к зиме на 98%

В Курской области закупили 32 автономных источника теплоснабжения и 729 — электроснабжения, еще 260 резервных источников энергии поставят после 1 ноября.

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