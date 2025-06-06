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Илон Маск теряет 34 млрд долларов после ссоры с Трампом из-за субсидий

Илон Маск теряет 34 млрд долларов после ссоры с Трампом из-за субсидий

Илон Маск за один день потерял 34 млрд долларов из-за конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Падение акций Tesla связано с угрозой Трампа сократить государственные субсидии и контракты компании.

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