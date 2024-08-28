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COVID-19 может вызывать долгосрочные изменения в работе мозга, связанные с воспалением

COVID-19 может вызывать долгосрочные изменения в работе мозга, связанные с воспалением

Новое исследование, опубликованное в журнале Brain, Behavior & Immunity – Health, выявило, как COVID-19 может вызывать воспаление мозга, приводя к неврологическим симптомам даже после того, как пациент уже выздоровел от инфекции.

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