COVID-19 может вызывать долгосрочные изменения в работе мозга, связанные с воспалением

Новое исследование, опубликованное в журнале Brain, Behavior & Immunity – Health, выявило, как COVID-19 может вызывать воспаление мозга, приводя к неврологическим симптомам даже после того, как пациент уже выздоровел от инфекции.
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