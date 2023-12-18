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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Акинфеев – такая же легенда для нашего поколения, как Яшин и Дасаев. Игорь много выиграл, в том числе в Европе». Фролов о вратарях

«Акинфеев – такая же легенда для нашего поколения, как Яшин и Дасаев. Игорь много выиграл, в том числе в Европе». Фролов о вратарях

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Акинфеев превзошел звездных отечественных вратарей: «Уважаю Яшина, Дасаева и других, но все рекорды поставил Игорь, все переплюнул уже».

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