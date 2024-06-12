Бывший командующий ВДВ Шаманов: наша армия сейчас похожа на партизанский отряд

Владимир Шаманов, генерал-полковник, заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений; бывший командующий Воздушно-десантные войска РФ (ВДВ России), Герой России во вторник, 11 июня, заявил, что российская армия в настоящее время похожа на партизанский отряд.
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