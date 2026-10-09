В МИД Белоруссии предупредили об ответных мерах после атаки ВСУ под Брянском

Минск сохраняет за собой право на ответные меры после атаки ВСУ в Брянской области, в результате которой пострадала гражданка Белоруссии, заявили в МИД республики.
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