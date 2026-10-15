Катерина Ковальчук поделилась новыми кадрами с дочкой, снятыми в домашней обстановке. Гарик Харламов с женой Катериной Ковальчук Личный архивСупруга Гарика Харламова спустя месяц после рождения дочери Алисы актриса поделилась свежими кадрами из своего декретного отпуска.