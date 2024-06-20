Аграрный парк и фаблаб-центр. Как улучшить и осовременить Барнаул и Алтайский край?

По мнению московского урбаниста, Барнаулу нужны центры для молодежи, транспортные хабы, "Здоровые улицы" и многое другое В Барнауле следует построить аграрный бизнес-парк, центр молодежной медиакультуры, фаблаб-центр и транспортные хабы.