По данным пресс-службы OZON, одного из крупнейших маркетплейсов России, за первые две недели октября продажи зимних шин на платформе выросли в 1,6 раза, а ассортимент всех шин увеличился на 68%, превысив 1,2 млн уникальных товаров.
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