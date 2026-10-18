К концу сентября 2026 года в Новосибирской области сильнее всего подорожал Интерферон альфа-2В — флакон 10 мл теперь в среднем стоит 335,30 рубля, следует из данных Росстата.
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