Мэр Вильнюса презентовал план эвакуации города. На случай, если не помогут ежи и «зубы дракона»

Natalija Osminina

Это лишний раз говорит о том, что СВО заканчивается. Решение будет принято на Саммите НАТО ( с 9 по 11 июля) и будет претворено в жизнь до начала выборов в США. Байден не может допустить, чтобы он вошел в историю, как президент, развязавший проигрышные войны, сблизивший Россию с Ираном, Китаем и КНДР, разоривший страну и поставивший её на грань Третьей Мировой, а Трамп, -победителем. Времени до начала выборов осталось всего 2.5 месяца. Поэтому взаимные уступки готовятся уже сейчас. Что касается Украины, то тут все понятно: СВО останавливается на 4-х областях, Украина вне НАТО и США прекращают поставки оружия и денег на Украину. А вот, что касается второй части Путинского неультиматума" за декабрь 2021 года - он был обращен сразу к ДВУМ СТОРОНАМ - и к Байдену и к Столтенбергу. То есть решение будет либо ВСЁ НАТО уходит от границ России, либо США выходят из НАТО. Смотря как дожмет Путин. Если только США уходят из НАТО, то остается только европейская часть НАТО - то есть США передоверяют борьбу с Россией- Европе. В любом случае СВО останавливается и стоит в позиционных боях по границам 4-х республик а-ля Минских. А Россия разбирается с Европой. Отсюда и переполох мэра Вильнюса)))