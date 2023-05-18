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Была ли спецоперация на Украине ошибкой?

Была ли спецоперация на Украине ошибкой?

На втором году спецоперации на фоне не вполне удачно идущих для России военных действий постепенно начинает разгоняться установка о том, что СВО была ошибкой и надо поскорее из нее выходить чуть ли не любым способом, иначе дальше будет только хуже.

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