Была ли спецоперация на Украине ошибкой?

На втором году спецоперации на фоне не вполне удачно идущих для России военных действий постепенно начинает разгоняться установка о том, что СВО была ошибкой и надо поскорее из нее выходить чуть ли не любым способом, иначе дальше будет только хуже.
На втором году спецоперации на фоне не вполне удачно идущих для России военных действий постепенно начинает разгоняться установка о том, что СВО была ошибкой и надо поскорее из нее выходить чуть ли не любым способом, иначе дальше будет только хуже.
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