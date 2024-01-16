Трепова* раскрыла, как распорядилась деньгами за пронос бомбы для убийства Татарского

Как пояснила Трепова*, ей было переведено порядка 93 тысяч рублей. Над основной фигуранткой дела о теракте в отношении военкора Владлена Татарского Дарьей Треповой* состоялось очередное судебное заседание, в ходе которого она дала новые показания.
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