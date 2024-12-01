Китай, помогая России, идет против европейских интересов — МИД Германии

Китай, помогая России, идет в против европейских интересов, и Европа не может это игнорировать, хотя в целом и понимает, что сотрудничать лучше, чем противостоять друг другу, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок 1 декабря перед началом своего визита в Китай, сообщает пресс-служба германского МИД.