Российскому художнику Павлу Шевелеву может грозить срок в колонии по статье УК РФ «Реабилитация нацизма».
Генпрокуратуру просят проверить художника Шевелева на реабилитацию нацизма
Комментарии
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Eduard
Мудила:"Если Германия и СССР были именно "срюзниками",тр почему Германия напала на СССР?". Мы союзниками никогда не были,а договора подписали как и все в этом мире!
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14 час.
Eduard
Странное у негр понятие о "союзниках",это предпологает помощь друг другу,а не внезапное нападение!
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14 час.
Eduard
Значии Германия напала на всех,нр винрват СССР? Что ое пьет"Брярышник"?.Лечится надо "художник"! Сталин быстро с таким расправился и был бы прав!
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14 час.
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