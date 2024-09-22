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Аргументы и Факты

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Генпрокуратуру просят проверить художника Шевелева на реабилитацию нацизма

Российскому художнику Павлу Шевелеву может грозить срок в колонии по статье УК РФ «Реабилитация нацизма».

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Комментарии
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Eduard
Мудила:&quot;Если Германия и СССР были именно &quot;срюзниками&quot;,тр почему Германия напала на СССР?&quot;. Мы союзниками никогда не были,а договора подписали как и все в этом мире!
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14 час.
Eduard
Странное у негр понятие о &quot;союзниках&quot;,это предпологает помощь друг другу,а не внезапное нападение!
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14 час.
Eduard
Значии Германия напала на всех,нр винрват СССР? Что ое пьет&quot;Брярышник&quot;?.Лечится надо &quot;художник&quot;! Сталин быстро с таким расправился и был бы прав!
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14 час.

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