Россия и Саудовская Аравия отработали на славу. Байден слил резервы

ЭЩ

Эдуард Щетинин

А у меня вопрос, какого ляда Россия продолжает помогать ресурсами Америке? Потому как янка не ввела на них санкции? Я уже не буду о редких металлах, а конкретно о продукции Росатома для производства топлива для АЭС? Договора! Валюта!! Да какие нахер договора и вонючая валюта если они поставляют оружие которое УБИВАЕТ РОССИЯН!!! Хватит в шахматы играться вдолгую, пора этой доской по башке врезать, только потом не убегать как Остап Бендер, а ещё и все фигурки им в зад запихать!