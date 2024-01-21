Украинская модель прикрыла интимные места шевронами с национальной символикой

В соцсетях появились кадры с провокационной фотосессии модели Анастасии Митиной из Одессы. Девушка позировала для журнала: на снимках ее грудь прикрыта флагами шевронами в виде флагов Украины, а зона паха — шевроном с гербом государства.
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