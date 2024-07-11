Эксперимент по изоляции на Марсе был завершен для подготовки к будущим полетам

Четырехмесячный изолирующий эксперимент по изучению условий жизни на Марсе успешно завершен. Проект CHAPEA, запущенный прошлым летом, проводился в Космическом центре Джонсона и включал размещение четырех членов экипажа в макетах марсианской станции Mars Dune Alpha общей площадью 158 квадратных метров.
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