Театр абсурда
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Театр абсурда

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Будет ли КНДР с Россией до конца

Будет ли КНДР с Россией до конца

ForPost. Лучшее   Когда мир снова балансирует на грани глобального противостояния, остается один важный вопрос: кто останется с тобой и не бросит в беде.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Пока  что  одни слова, но намерения  Трампа  ясны- он  хочет явно надуть Россию, рассорить её с другими странами.Пойдёт ли  на  это РФ? Скорее всего  нет.Если  только  в Кремле помнят историю, как  царей РИ  Запад  обманывал  жестоко всегда.Тогда  не поддадутся власти РФ  Т рампу.
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20 час.
А Кудасов
Друзей не ищут, онит сами находятся у того, у кого голова на месте и искренне заботится не о себе, а о тех, кто его головой назначил.
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18 час.
Геннадий Бережнов
Ван И отвечает, а какая страна сможет предоставить нам столько газа? И это ответ не друга, а такого же как и Трамп - сделка по необходимости! Я верю только КНДР эти не продадут и когда надо плечо подставят! А мы только сейчас прозрели. Я не верю и Лукашенко он какой то, как бы и союзник, но сам себе на уме. Он бы первым должен стать в наш строй, но не хочет.
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4 час.
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