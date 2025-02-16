Будет ли КНДР с Россией до конца

Пока что одни слова, но намерения Трампа ясны- он хочет явно надуть Россию, рассорить её с другими странами.Пойдёт ли на это РФ? Скорее всего нет.Если только в Кремле помнят историю, как царей РИ Запад обманывал жестоко всегда.Тогда не поддадутся власти РФ Т рампу.

Друзей не ищут, онит сами находятся у того, у кого голова на месте и искренне заботится не о себе, а о тех, кто его головой назначил.

Геннадий Бережнов

Ван И отвечает, а какая страна сможет предоставить нам столько газа? И это ответ не друга, а такого же как и Трамп - сделка по необходимости! Я верю только КНДР эти не продадут и когда надо плечо подставят! А мы только сейчас прозрели. Я не верю и Лукашенко он какой то, как бы и союзник, но сам себе на уме. Он бы первым должен стать в наш строй, но не хочет.