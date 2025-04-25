ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину за минувшую неделю вырос до 80%, а его работу положительно оценивают 81% опрошенных граждан страны, следует из данных опроса ФОМ «Общественное мнение».
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