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Политика как она есть

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ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину за минувшую неделю вырос до 80%, а его работу положительно оценивают 81% опрошенных граждан страны, следует из данных опроса ФОМ «Общественное мнение».

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