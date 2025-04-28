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Царьград

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Майские праздники в Москве: бесплатная парковка на всех улицах столицы

Майские праздники в Москве: бесплатная парковка на всех улицах столицы

Во время майских праздников москвичи смогут бесплатно парковаться на уличных парковках столицы. Мэр Сергей Собянин объявил о временной отмене платы с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, включая зоны с динамическим тарифом, тогда как парковки со шлагбаумами действуют в обычном режиме.

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