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Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Евреи из Египта ИЗОШЛИ не от рабства, Они в Египте были воинами  на юго-восточной границе Египта, получали зарплату, которую рабы сроду  не получали. Причем,зарплату немаленькую... . Евреи удрали из Египта после того, КАК УКРАЛИ ЗОЛОТО ЕГИПЕТСКИХ ФАРАОНОВ!!   После этого их прокляли  за украденное золото, с тех пор и маются. ВЕРНИТЕ ЗОЛОТО ФАРАОНОВ, ИЗВЕРГИ!! Иначе и сами погибните, и сколько людей за собой утащите!! Вот вернете золото фараонов, и будет вам прощение. Может кто и выживет. Кто раскается!! ЗА ЗЛО НУЖНО ОТВЕЧАТЬ!!
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