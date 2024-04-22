Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

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лина любимцева

Евреи из Египта ИЗОШЛИ не от рабства, Они в Египте были воинами на юго-восточной границе Египта, получали зарплату, которую рабы сроду не получали. Причем,зарплату немаленькую... . Евреи удрали из Египта после того, КАК УКРАЛИ ЗОЛОТО ЕГИПЕТСКИХ ФАРАОНОВ!! После этого их прокляли за украденное золото, с тех пор и маются. ВЕРНИТЕ ЗОЛОТО ФАРАОНОВ, ИЗВЕРГИ!! Иначе и сами погибните, и сколько людей за собой утащите!! Вот вернете золото фараонов, и будет вам прощение. Может кто и выживет. Кто раскается!! ЗА ЗЛО НУЖНО ОТВЕЧАТЬ!!