Как будет работать программа долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений заработает в России с 1 января 2024 года. Предполагается, что накопления через негосударственные пенсионные фонды (НПФ) позволят гражданам получать дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» на любые цели.
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