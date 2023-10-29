Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

942 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • igor vinogradov
    АВТОР ТЫ ИДИОТ? ЧТО ОН УМНОГО СКАЗАЛ?Си Цзиньпин отмет...
  • igor vinogradov
    НННСи Цзиньпин отмет...
  • Сергей К
    Так делайте это!!! Конфискуйте немедленно, а не болтайте "может себе позволить...." Противно это слушать! Одна болтов...Финляндия конфиск...

Как будет работать программа долгосрочных сбережений

Как будет работать программа долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений заработает в России с 1 января 2024 года. Предполагается, что накопления через негосударственные пенсионные фонды (НПФ) позволят гражданам получать дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» на любые цели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх