Детали альянса AUKUS были согласованы его участниками за спиной Макрона

Детали соглашения в сфере безопасности AUKUS между США, Великобританией и Австралией были согласованы в ходе встречи на высшем уровне Группы семи (G7) в июне текущего года в английском Корнуолле без ведома президента Франции Эммануэля Макрона.
Детали соглашения в сфере безопасности AUKUS между США, Великобританией и Австралией были согласованы в ходе встречи на высшем уровне Группы семи (G7) в июне текущего года в английском Корнуолле без ведома президента Франции Эммануэля Макрона.
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