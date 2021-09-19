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Детали альянса AUKUS были согласованы его участниками за спиной Макрона

Детали соглашения в сфере безопасности AUKUS между США, Великобританией и Австралией были согласованы в ходе встречи на высшем уровне Группы семи (G7) в июне текущего года в английском Корнуолле без ведома президента Франции Эммануэля Макрона.

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