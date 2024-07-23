Проект ETHTrustFund экосистемы Base обвинили в rug pull на $2 млн

Проект ETHTrustFund, работающий в экосистеме Base, оказался в центре скандала, который многие считают классическим примером "rug pull" - внезапного и мошеннического исчезновения разработчиков с деньгами инвесторов.
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