Журналист Алекс Джонс: интервью Такера Карлсона с Путиным будет длиться два часа

Американский журналист и ведущий Алекс Джонс заявил, что ему известны подробности об интервью его коллеги Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным, и что, судя по ним, разговор получился эпичным.
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