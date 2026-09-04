В школах Тамбовской области стартовал обновлённый курс "Россия - мои горизонты". Первые занятия для учеников 6–11-х классов прошли 3 сентября во всех школах региона.
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