Матвиенко призвала Минфин расширить проект по созданию быстровозводимых детских лагерей

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к министру финансов Антону Силуанову с просьбой расширить проект по созданию быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей, пишет Парламентская Газета.
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