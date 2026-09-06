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Царьград

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15 аэростатов взлетят на фестивале воздухоплавания 11–13 сентября

15 аэростатов взлетят на фестивале воздухоплавания 11–13 сентября

Девятый фестиваль воздухоплавания пройдёт с 11 по 13 сентября. В программу включены пять групповых взлётов, в каждом из которых задействуют пятнадцать аэростатов.

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