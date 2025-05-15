Марочко: силы РФ уничтожили до 50 солдат ВСУ и около 20 военных машин у Дружелюбовки

ЛУГАНСК, 15 мая. /ТАСС/. Российские бойцы комбинированными ударами уничтожили до 50 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и порядка 20 единиц вооружения и военной техники противника у Дружелюбовки Харьковской области.
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