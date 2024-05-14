Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Объясняю на пальцах: О "тувинском полководце" или почему многие люди не понимают истинную функцию Шойгу

Объясняю на пальцах: О "тувинском полководце" или почему многие люди не понимают истинную функцию Шойгу

Вот зря я не пишу вовремя всё, о чем хотелось бы. Иногда времени не хватает, иногда – тема кажется не очень актуальной.

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