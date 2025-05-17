Бывший вице-губернатор Челябинской области продолжает делать карьеру

Бывший вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт продолжает делать карьеру. Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь она не только исполняет обязанности главы Ненецкого автономного округа, но и заняла кресло секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».