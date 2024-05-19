Алиев: согласование границы Азербайджана и Армении дает надежду на мир

Владислав Владислав

Алиев, Алиев, какой же ты дурак, что залез в эту ловушку. России вреда в оном нет, мы от этого еще и выиграем ... Но, блин, считал Алиева намного умнее. А его кусочком территорий в мышеловку затащили :) Все, писец тебе мышка ...