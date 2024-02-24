Экс-сотрудник Пентагона Митер: США утратили возможность воевать одновременно с РФ и Китаем

Бывший чиновник Пентагона Джим Митер, один из ключевых авторов Стратегии национальной обороны США 2018 года, пообщался с журналистами газеты Nikkei Asia и заявил им о том, что Вашингтон не способен финансировать одновременно Киев и Тель-Авив.