Экс-сотрудник Пентагона Митер: США утратили возможность воевать одновременно с РФ и Китаем

Бывший чиновник Пентагона Джим Митер, один из ключевых авторов Стратегии национальной обороны США 2018 года, пообщался с журналистами газеты Nikkei Asia и заявил им о том, что Вашингтон не способен финансировать одновременно Киев и Тель-Авив.
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