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Основные причины смертности людей до 65 лет в Европе

Основные причины смертности людей до 65 лет в Европе

Основные причины смертности людей до 65 лет в Европе Максим МорозовВ 2021 году рак стал ведущей причиной смерти среди мужчин и женщин до 65 лет в Европейском Союзе, согласно данным Евростата.

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