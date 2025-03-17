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Царьград

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"Фея желаний" пьёт коктейли в Дубае: соцсети решили, что вместо Блиновской срок мотает "двойник"

"Фея желаний" пьёт коктейли в Дубае: соцсети решили, что вместо Блиновской срок мотает "двойник"

По соцсетям начала распространяться занятная теория заговоров. Мол, королева марафонов никаких сроков отбывать не будет.

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