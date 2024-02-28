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Закон и Порядок

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Молодые аналитики предсказали скорое разделение мира на техноэкономические блоки

Молодые аналитики предсказали скорое разделение мира на техноэкономические блоки

Эксперты «Валдая»: к 2040 году мир разделится на техноэкономические блоки К 2040 году мир станет более фрагментированным, считают аналитики клуба «Валдай».

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
А. Фурсов уже давно сформулировал свою концепцию формирования многополярного мира в виде &quot;макрозон&quot;, когда вокруг самодостаточных государств сгруппируются страны-лимитрофы, являющиеся для ведущих рынками сбыта. В каждой макрозоне своя валюта и т.п. У США- Латинская Америка и пр., У России - Восточная Европа, возможно Африка, часть Азии, А Китаю еще придется побороться с США за Юго-восточную Азию. На &quot;переформатирование&quot; миропорядка по мнению ученого уйдет более 30 лет. А то, что происходит сегодня - та самая &quot;Третья Мировая&quot;, только в современных условиях, поскольку её итогом, как и предыдущих Мировых - всё то же &quot;переформатирование мира&quot; и, естественно, новые границы.
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