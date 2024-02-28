Молодые аналитики предсказали скорое разделение мира на техноэкономические блоки

СК

Степан Капуста

А. Фурсов уже давно сформулировал свою концепцию формирования многополярного мира в виде "макрозон", когда вокруг самодостаточных государств сгруппируются страны-лимитрофы, являющиеся для ведущих рынками сбыта. В каждой макрозоне своя валюта и т.п. У США- Латинская Америка и пр., У России - Восточная Европа, возможно Африка, часть Азии, А Китаю еще придется побороться с США за Юго-восточную Азию. На "переформатирование" миропорядка по мнению ученого уйдет более 30 лет. А то, что происходит сегодня - та самая "Третья Мировая", только в современных условиях, поскольку её итогом, как и предыдущих Мировых - всё то же "переформатирование мира" и, естественно, новые границы.