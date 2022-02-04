Названы главные достижения дальневосточной науки

За прошедшие десятилетия сотрудниками Дальневосточного отделения Российской академии наук получено много новых научных знаний, которые вошли в сокровищницу отечественной и мировой науки и которыми гордиться нынешнее поколение дальневосточных ученых.
За прошедшие десятилетия сотрудниками Дальневосточного отделения Российской академии наук получено много новых научных знаний, которые вошли в сокровищницу отечественной и мировой науки и которыми гордиться нынешнее поколение дальневосточных ученых.
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